Responsables de Bankia i dels sindicats tornaran a reunir-se demà , dijous, per intentar avançar en la negociació del ajust de plantilla a el grup financer com a conseqüència de la fusió amb BMN .

Les parts van acordar reunir-se tots els dilluns i dijous al període d'un mes que recull la legislació per acordar el ERO , període que finalitza el 11 feb . No obstant això, van decidir no celebrar la trobada de dilluns passat i reunir-se aquest dijous , donada la nombrosa documentació que els sindicats havien de analitzar.

L'entitat ha plantejat des de l'inici que < b> l'ajust de plantilla necessari és de 2.510 empleats , encara que va rebaixar de 57 a 56 anys l'edat per accedir a la prejubilació.

Bankia < / b> ha ofert als sindicats que, d'una banda, els empleats puguin accedir des dels 56 anys a la prejubilació , un any menys que en el plantejament inicial, comptant com a referència l'edat a 31 de desembre de 2017 . A més, hauran de tenir un mínim de 15 anys d'antiguitat .

Els treballadors que es prejubilin rebran un percentatge del salari brut total , que el banc encara no s'ha concretat, com a indemnització fins als 61 anys i es preveu que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social fins els 63 anys .

d'altra banda, els menors de 56 anys rebrien una indemnització de 25 dies per any treballat amb un topall de 18 mensualitats , a més de 1 plus d'antiguitat de 1.000 euros per cada tres anys de prestació de serveis .

a aquestes mesures se sumen indemnitzacions per mobilitat geogràfica a partir dels 80 quilòmetres i es preveu la homologació salarial dels treballadors procedents de BMN amb els de Bankia a 2023 .

< p> CRÍTIQUES SINDICALS

Des UGT han denunciat que el plantejament de Bankia és " desproporcionat i inacceptable ", i lamenten que en l'última reunió, la de dijous passat, no es va produir " cap avanç significatiu ".

El sindicat va assenyalar que encara que l'entitat digui que " sobra gent ", per la seva experiència pot dir " alt i clar que hi ha una excessiva càrrega de treball en tots els centres, tant sucursals com serveis centrals < /b>".

Por la seva banda, CCOO ha demanat a la direcció de Bankia que " rectifiqui " a seu proposta d'ajust de plantilla i "no s'obstini a fer-nos transitar pel camí del conflicte i la mobilització".

"Bankia pretén anar molt més enllà que la simple eliminació de duplicitats, sense apostar per un projecte d'expansió a territoris i mercats on no tenim presència ", ha assenyalat el sindicat.