La primavera anticipada compleix aquest dimecres cinc dies seguits amb predomini de cels pràcticament assolellats i temperatures temperada es que rondaran o superaran els 20 graus a Andalusia , el àrea llevantina , Balears i Canàries , abans que aquesta nit arribi un front per Galícia que deixarà fred i pluges dijous a gairebé tota la península.

la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), recollida per Servimedia , indica que el cel estarà poc ennuvolat o tindrà algun núvol alt en la major part del país, excepte a les conques del Duero i del Guadiana , i en les depressions de Osca i Lleida , on és probable que es formin boires o núvols baixos a la primera meitat del dia, el que no es descarta en altres zones de l'interior peninsular .

En el nord-oest de la península anirà augmentant la nuvolositat a partir de la tarda fins a deixar el cel n uboso o cobert amb precipitacions a l'oest de Galícia , que al final del dia podrien ser localment fortes al litoral i afectar de forma feble a la resta de l'extrem nord-oest peninsular.

Les temperatures ascendiran en zones de la Meseta Nord , el Sistema Ibèric i Badajoz, i baixaran a Andalusia i la vall del Ebre . Les capitals més caloroses seran Múrcia (22ºC); Granada , Les Palmes de Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife (21), i Sevilla i València (20), mentre que farà més fred a Lleó (8), Burgos i Palencia (10), i < b> Logronyo i Valladolid (11).

d'altra banda, aquest dimecres bufaran verns a Canàries , vents de component est a litoral de Alborán i predomini de la component sud a la resta del país, amb intervals de fort a la costa de Galícia .

No en va , Meteorologia ha activat avisos grocs per risc de fenòmens costaners a partir de les 16.00 hores a la Corunya , les 19.00 a Lugo , les 21.00 a Astúries i les 22.00 a Pontevedra , on hi haurà mar combinada de l'oest o del nord-oest amb onades de quatre a cinc metres d'alçada.