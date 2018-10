Carmena va contestar així a una pregunta que se li va formular al respecte en la roda de premsa en què va presentar els pressupostos participatius que es proposaran i votaran aquest any per executar-el que ve.

l'alcaldessa va dir que és "molt lamentable" que, quan hi ha "una comunicació constant" amb l'oposició, "s'acudeixi a una querella d'aquestes característiques", que "obstaculitza" la gestió municipal, quan, al seu parer, l'important és que el Govern municipal va poder "resoldre un problema molt seriós" i, al seu parer, l'ha "solucionat molt bé".

va relatar que va rebre "una empresa en fallida" que "havia deixat completament desatès "un servei que" començava a ser molt valorat pels ciutadans ", i," davant d'aquest problema "el Govern municipal va pensar en moltes solucions i va mantenir moltes reunions i va decidir que" la millor solució "era la cessió del contracte de Bonopark a la empresa Municipal de Transports, pels coneguts 10,5 milions, "el preu que es va estimar que era el raonable i el que va sorgir en la conciliació entre Bonopark i l'Ajuntament ".

" La pregunta última és com valorem com es va resoldre, i es va resoldre molt bé ", va reivindicar, destacant es va fer "amb compliment de totes les exigències legals" i que "han desaparegut les queixes sobre Bicimad" i ara "hi ha elogis i felicitacions". Per tant, "ha estat una bona decisió que ha produït un efecte molt positiu".

Carmena va instar a "veure-ho des d'aquesta perspectiva i no una altra, que és molt expressiva d'un intent de judicialització sistemàtica de l'activitat política, que no és el millor camí ", encara que alhora va admetre que" qualsevol gestió pública ha de tenir controls legals "amb els quals va dir que l'Ajuntament està" disposat a col·laborar ".

" la judicialització de la gestió no és la millor manera de permetre que la gestió pública pugui discórrer de la manera més raonable possible ", va reprendre. "El millor és l'avaluació de les polítiques públiques. Sotmetre a controls extraordinaris sobre la presumpta comissió d'il·lícits no és el procés adequat per a l'avaluació de la gestió pública".

Preguntada també si es planteja cessar la delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Inés Sabanés, en cas que prosperi la querella del PP, que va dirigida contra ella i el gerent de l'Empresa Municipal de Transports, Álvaro Fernández Heredia, pels presumptes delictes de prevaricació i malversació de cabals públics , Carmena va tornar a distingir entre "investigat" i imputat ", com quan el mateix Grup Popular es va querellar contra l'exdelegat d'Economia i Hisenda, Carlos Sánchez Mato, per l'informe sobre l'Open de tennis.

" quan no hi ha cap càrrec dirigit contra una persona concreta, no hi ha cap concepte que estigui relacionat amb que hagi de posar el seu càrrec a disposició ", va indicar l'alcaldessa." la nova Llei d'enjudiciament criminal di jo molt clar que cal distingir entre una simple investigació, en la qual el tribunal pregunta sobre uns fets que un tercer li vol adjudicar, i quan és el tribunal qui dirigeix ??la imputació cap a aquesta persona ".