Segons el rànquing anual que de la consultora PWC, Madrid és la cinquena ciutat més atractiva per invertir. La capital espanyola ha escalat quatre posicions respecte a 2016 gràcies a les bones expectatives econòmiques i al potencial increment de les rendes.

L'informe mostra a més que Berlín s'ha situat com la primera ciutat europea més atractiva per a la inversió, seguida per Copenhaguen, Frankfurt, Munic i, en cinquè lloc, Madrid. El top ten el completen Hamburg, Dublín, Estocolm, Luxemburg i Amsterdam. Entre els inversors hi ha un optimisme generalitzat pel que fa al mercat europeu, encara que també adverteixen que hi ha potencials riscos macroeconòmics. En aquest sentit, el B rexit és el que més intranquil·litat genera per al sector.

En el cas de Espanya, les perspectives macroeconòmiques són millors que per a la resta d'Europa, el que ha motivat l'escalada de Madrid fins al lloc número cinc del rànquing.

Barcelona, ??per la seva banda, es manté en onzena posició. No obstant això, les dades estan presos abans de l'1 d'octubre i, per tant, no reflecteixen el possible impacte de la situació política a Catalunya, al sector immobiliari.