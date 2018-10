Veure a Carles Puigdemont besar la bandera espanyola com si estigués jurándola seria cosa inaudita per a molts. No obstant això, un jove danès va aconseguir que aquest succés es convertís en realitat.

Tal com informa ' la Vanguardia ', l'home va aconseguir acostar-se al expresident, que estava dinant en un centre comercial de Copenhaguen, i es va acostar amb la bandera constitucional del Regne d'Espanya amb el propòsit que Puigdemont la besés. Com es pot observar en el vídeo, el candidat de Junts Per Catalunya – entre rialles – va admetre que no tenia cap problema en besar-la, i ho va fer en dues ocasions.

En el moment en què besava la bandera espanyola, el jove ironitzava davant tal escena dient que a Puigdemont li agradava besar la bandera. A més, li va preguntar per la independència i el futur de la ciutadania catalana, al que l'expresident va respondre que no hi havia cap problema.