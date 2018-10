A les 9: 00h ha arribat al Museu de Lleida la furgoneta en la qual està sent traslladat a Aragó, els tècnics especialitzats en el transport de l'obra han trigat 45 minuts en carregar l'obra a la furgoneta per iniciar el trasllat. Segons informa 'La Vanguardia ' era una de les 44 peces que aquest museu havia de retornar a Aragó però quan l'operatiu policial que al desembre es disposava a recollir les 44 peces, aquest quadre no es trobava entre elles. El Ministeri de Cultura intruyó a la Generalitat per al lliurament del quadre en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 d'Huesca .

l'obra extraviada és una tela a l'oli de la Puríssima Immaculada , datada al s. XVIII , que mesura un metre d'altura, quan l'obra va arribar a l'antic Museu Diocesà amb seu al Palau Episcopal el 1970 , es va tenir en consideració la seva importància iconogràfica i va ser traslladat a l' Bisbat de Lleida , en ell va estar fins que es va reformar el Bisbat el 2012 , moment en què es va perdre l'obra.