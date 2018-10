El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, compareixerà demà, dimecres, al Congrés dels Diputats per informar sobre les gestions dutes a terme pel seu departament en relació amb els problemes ocasionats en les carreteres per les nevades del cap de setmana de Reis, especialment a l'AP-6 on, van quedar atrapats milers de vehicles.

Foment va obrir un expedient informatiu el 7 de gener a Iberpistass (Abertis), la concessionària de l'AP-6, amb el fi de determinar si existien motius per a l'obertura d'un expedient de penalitzacions en virtut del que estableix la Llei d'Autopistes.

També va ordenar a la Delegació del Govern de les Societats Concessionàries d'Autopistes Nacionals de Peatge que sol·licités a Iberpistas que posés immediatament en el seu coneixement qualsevol reclamació d'usuaris relacionada amb els successos.

Així mateix, va iniciar una valoració de les despeses en què ha pogut incórrer l'Administració General d l'Estat derivats de les mesures d'emergència adoptades per fer front a la situació ocasionada pel col·lapse dels vehicles.

Per fer aquesta valoració s'ha posat en contacte amb la resta de departaments implicats (Ministeri d'Interior i defensa, principalment) per tal que determinin la quantia de les despeses assumides, que s'afegiran als generats pels mitjans de Foment.

a més d'informar sobre les nevades, cosa que farà el ministre a petició pròpia, encara que també ho van sol·licitar PSOE, Ciutadans i Podem, de la Serna ha de donar explicacions, a petició del Grup Socialista, sobre les causes de les múltiples avaries i accidents significatius que s'estan produint en els serveis de Rodalies ferroviàries en diferents territoris, així com les mesures que s'estan adoptant per evitar la seva repetición.ana de Reis