El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro , compareixerà aquest dimecres al Congrés dels Diputat s per explicar els criteris de aplicació de la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat de 2017 per a l'any 2018 .

Montoro intervindrà en la Comissió de Pressupostos de la Cambra Baixa a partir de les 16.30 hores, a petició pròpia i del Grup Socialista ??b>, per explicar l'acord adoptat pel Consell de Ministres del passat 29 des , en el qual es van establir els criteris d'aplicació de la pròrroga per a 2018 dels PGE de 2017 , es va formalitzar la distribució per departaments ministerials i es van aprovar les mesures per reforçar l'eficàcia de la gestió de la despesa pública .

el dit acord va establir els criteris d'aplicació de la pròrroga dels PGE de 2017 , que, d'acord amb l'article 134 de la Constitució espanyola , es van prorrogar de forma automàtica al no haver-se aprovat encara els de 2018.

En aquesta pròrroga es van disminuir els pressupostos inicials per 2017 en aquelles partides corresponents a despeses que finalitzen en aquest exercici, tal i com s'exigeix ??en la Llei general pressupostària .

Concretament, es va reduir en 18,3 milions d'euros el Pressupost de l'Estat i 19,4 milions d'euros el d'organismes autònoms , mentre que els pressupostos de la resta d'entitats del sector públic estatal que integren els PGE es van prorrogar en els seus propis termes.

A més, el Consell de Ministres també va adoptar mesures per a la gestió de la despesa per tal d'evitar una elevada execució dels crèdits pressupostaris abans de l'aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 .

Amb aquesta finalitat, la pròrroga va incloure una clàusula per la qual es limita al 50% del pressupost prorrogat la c uantía que poden gastar els ministeris fins que hi hagi unes nous comptes públics. En el cas que els departaments necessitessin superar aquest límit hauran de rebre el vist-i-plau del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública .