L'Athletic Club i el jugador Kepa Arrizabalaga han subscrit l'acord de renovació pel qual el jugador romandrà en la disciplina blanca i vermella fins al 30 de juny de 2025. La clàusula de rescissió serà de 80 milions d'euros.

Serà un dels millors pagats de la plantilla:

Amb el nou contracte, el porter espanyol es converteix així en un dels jugadors que més diners cobraran per temporada, cosa que ha suposat de ben segur un motiu de força perquè Kepa mantingués el seu compromís ferm amb el club basc.

el Reial Madrid, amb la mel als llavis:

Davant la inexistència d'una proposta ferma de manera oficial, el porter ha decidit seguir vinculat al club que el va veure néixer i el que el va consolidar com un dels porters amb més projecció d'Europa. Kepa s'ha assentat fins i tot en la llista de Julen Lopetegui com a tercer porter, per darrere de David de Gea i Sergio Rico.

La família, entre els motius principals:

el Reial Madrid mai va arribar a aposta ferma pel meta. Però, a més, la família del porter sempre va tenir, tal com informa el Diari As, una postura ferma pel que fa a la renovació i possible sortida. Així "la família ha estat clau per calmar el jugador en els moments d'incertesa i per fer-li veure que el millor per a ell acceptar l'oferta de renovació de l'Athletic", expliquen en el medi esportiu.