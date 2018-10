La recuperació econòmica a Espanya afavoreix quatre vegades més als més rics que als més pobres, pel que no està servint per reduir la bretxa de desigualtat social a causa de la precarització del mercat laboral, un sistema fiscal injust i les altes remuneracions d'accionistes i alts directius, que creixen a costa dels salaris més baixos.

Oxfam Intermón inclou aquestes consideracions en el seu informe 'Realitat o ficció? La recuperació econòmica, en mans d'una minoria? ', Fet públic aquest dilluns, vigília d'una nova reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial, que tindrà lloc a Davos (Suïssa) del 23 al 26 de gener.

l'informe assenyala que l'economia espanyola va recuperar en el segon trimestre de 2017 el nivell del PIB previ a la crisi, de manera que van quedar enrere 10 anys de recessió "amb un enorme cost social", però afegeix que "aquesta recuperació econòmica no ha servit per reduir la bretxa de desigualtat que la crisi econòmica va engrandir i que els anys de creixement no han atès ".

Així, subratlla que 29 de cada 100 euros provinents del creixement econòmic en els primers anys de bonança després de la crisi (del 2013 al 2015) van anar a parar al 10% de la població amb les rendes més altes, mentre que només 8 de cada 100 van acabar en mans del 10% més pobre, de manera que "la recuperació econòmica ha afavorit quatre vegades més als més rics que els més pobres " .

A més, apunta que la bretxa econòmica entre els més rics i els més pobres es va acréixer entre 2007 i 2016, ja que mentre que el 10% més pobre ha vist disminuir la seva participació en la renda nacional en un 17%, el 10% més ric l'ha vist incrementar-se en un 5% i l'1% més ric en un 9%.

de fet, l'informe indica que una major participació en la renda nacional del 10 % més ric està relacionada amb una major taxa de persones en risc de pobresa i exclusió social.

d'altra banda, el 10% més ric de la població espanyola concentra més de la meitat de la riquesa total (el 53,8%), és a dir, més que l'altre 90% restant. Atenent a l'1% més ric, la concentració és encara més gran perquè acapara una quarta part de la riquesa (25,1%), gairebé el mateix que el 70% de la població, que té un 32,13%.

el 2017, l'1% més ric a Espanya va capturar el 40% de tota la riquesa creada, quan el 50% més pobre amb prou feines va aconseguir repartir-se un 7% d'aquest creixement. Quatre nous multimilionaris espanyols van entrar l'any passat a formar part de la llista creada per la revista 'Forbes', de manera que ja hi ha 25 espanyols en aquest rànquing.

FRAGILITAT SALARIAL

d'altra banda, Oxfam Intermón apunta que els salaris pesen cada vegada menys en el conjunt de l'economia espanyola, al contrari que les rendes del capital. La remuneració dels treballadors no ha recuperat encara els nivells de 2009, quan els beneficis empresarials ja ho han fet i en el segon trimestre del 2017 van estar un 8,3% per sobre del primer trimestre del 2009.

l'informe recalca que el salari anual d'un jove de 26 anys que accedeix al mercat laboral és avui un 33% inferior al de 2008 i la temporalitat ha crescut, ja que més de set de cada 10 menors de 25 anys tenen avui ocupacions temporals, rècord des de fa dues dècades. A més, el 64% de les persones treballadores amb baixos salaris (per sota del 60% de la mitjana de salari per hora) són dones.

Quant al sistema fiscal espanyol, és el quart menys redistributiu de la UE, només per darrere de Bulgària, Letònia i Lituània.

a causa de que la fortalesa de la recuperació econòmica no ha arribat a tots per igual, Oxfam Intermón proposa que Espanya tingui un pla de reducció de les desigualtats per que la riquesa acumulada pel 10% més ric de la població no superi la riquesa col·lectiva del 40% més pobre.

en aquest sentit, recomana incrementar el Salari Mínim Interprofessional a 1.000 euros el 2020, evitar que la subcontractació es faci servir com un mecanisme per reduir costos salarials, reforçar la negociació col·lectiva, eliminar la bretxa salarial de gènere i lluitar contra la temporalitat i la contractació a temps parcial quan aquestes fórmules no estiguin plenament justificades.

a més, proposa augmentar la progressivitat del sistema fiscal espanyol gravant més als que més tenen, lluitar efectivament contra l'evasió i l'elusió fiscal, augmentar la inversió pública en salut i en educació, equiparar la inversió en protecció social a la mitjana europea i incrementar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament fins un 0,4% del PIB per al 2020 i l'ajuda humanitària fins a arribar als 150 milions d'euros en els Propers pressupostos generals de l'Estat.