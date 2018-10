El portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha anunciat aquest dilluns que el Grup Popular tornarà a demanar una comissió d'investigació < b> sobre la municipalització de Bicimad , a part de la seva querella per presumptes prevaricació i malversació de cabals públics pel mateix tema que va presentar formalment avui.

En roda de premsa, Almeida va reiterar les seves tesis que la delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Inés Sabanés, i el gerent de l'Empresa Municipal de Transports que gestiona ara Bicimad, Álvaro Fernández Heredia, van poder incórrer en aquests delictes a l'municipalitzar el servei de lloguer de bicicletes per 10,5 milions , "un preu clarament lesiu" al seu judici per als comptes municipals, ja que la pròpia empresa Bonopark el va valorar en < b> 3,5 milions i 7 en diferents moments , però mai tan alt.

El portaveu popular ha criticat el Govern municipal per " escudar-t ran una societat mercantil "per no donar explicacions més enllà del Consell d'Administració de l'EMT , quan els 10,5 milions els van pagar els madrilenys i per tant tenen dret a saber què va passar . A més, es va preguntar per què es va signar un contracte de confidencialitat amb Bonopark per no haver de revelar dades, i se'ls manté com a socis tecnològics, si la seva gestió havia estat tan calamitosa que la continuïtat del servei era a perill.

Finalment, ha reiterat les seves sospites sobre l'auditoria encarregada al desembre passat a una empresa sense sol·licitar tres ofertes, al seu parer per validar l'informe de la municipalització, al seu dia signat per un càrrec que no existia i des d'un departament que no existia en l'organigrama municipal.

per la resta, va dir que la querella no és l'única via que utilitzarà el PP per aclarir els fets, i que a la ja sol·licitada compareixença de l'alcaldessa, Manuela Carmena, en el Ple de finals de gener com a "responsable última" de la Junta de Govern que va aprovar la cessió del contracte per municipalitzar Bicimad , s'afegirà la petició, una altra vegada, d'una comissió d 'investigació ció, que amb les últimes dades conegudes confia que ara l' PSOE , a diferència d'en novembre, voti a favor i permeti que surti endavant.