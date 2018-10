Realitzar la facturació mensual així com tota la comptabilitat dins d'una empresa és una de les pràctiques més tedioses de la gestió. Aquesta activitat no requereix de molta dificultat però sí que porta un temps determinat que es pot invertir en altres tasques del negoci.

Per això, el més recomanable és tenir un programa informàtic en línia amb el qual poder elaborar de forma ràpida les factures, així com portar una organització mensual d'aquestes i tenir clars els ingressos dels clients i les despeses dels proveïdors.

Aquesta sembla una tasca nímia, però pot traduir en beneficis per al nostre negoci, ja que, aquest temps que es guanya gràcies a la feina d'un programari de facturació, es pot invertir en altres accions que ens poden reportar més rèdits econòmics. I això serveix tant per a autònoms com pimes.

Tot just començat el 2018, el que està considerat com el millor programa d' facturació línia per a pimes i autònoms és Debitoor.es.

la idea subjacent en Debitoor és que la gestió de la facturació no suposi una rèmora per al teu negoci. Debitoor et permet fer factures i dissenyar-; registrar despeses; enviar albarans i pressupostos, així com emmagatzemar el llistat dels teus productes, clients i proveïdors .

Aquest programa de facturació, com és en línia, pots usar-lo des de qualsevol PC o Mac, o des de qualsevol mòbil o tauleta gràcies a les seves respectives apps per Android i iOS, amb el que el negoci sempre el portes amb tu i no depens d'un lloc fix.

Molta gent tendeix a pensar que el cost d'aquests programes és desmesurat, el que al costat de la quota d'autònom i la resta de cotitzacions i impostos, aquests programaris resulten inassequibles. Res més lluny de la realitat!

Aquests programes són molt econòmics . És més, cal veure'ls com una petita inversió que augmentarà la productivitat del teu negoci. De fet, aquí podem veure els plans que ofereix Debitoor :

Pla XS . Amb aquest podràs fer fins 100 factures l'any per un preu de 6 euros al mes (4 euros si contractes el pla anual).

< / p>

Pla S . Podràs fer 400 factures anuals, a més de comptar amb un dissenyador de factures, més l'elaboració d'albarans, pressupostos i informes comptables com el compte de resultats. I tot això per 10 euros al mes (8 amb la tarifa anual).

. Podràs fer 400 factures anuals, a més de comptar amb un dissenyador de factures, més l'elaboració d'albarans, pressupostos i informes comptables com el compte de resultats. I tot això per 10 euros al mes (8 amb la tarifa anual). Pla M . Aquest és el més popular i el que prefereix la majoria d'usuaris. Amb aquest pla pots fer 800 factures a l'any. A més de comptar amb totes les opcions del pla S, t'ofereix com a extra la conciliació bancària automàtica, el model 303 d'IVA i el balanç de situació. Té un cost de 15 euros al mes; 12 si contractes el pla anual.

. Aquest és el més popular i el que prefereix la majoria d'usuaris. Amb aquest pla pots fer 800 factures a l'any. A més de comptar amb totes les opcions del pla S, t'ofereix com a extra la conciliació bancària automàtica, el model 303 d'IVA i el balanç de situació. Té un cost de 15 euros al mes; 12 si contractes el pla anual. Pla L . Per 30 euros al mes (24 amb la tarifa anual) tindràs dret a un nombre il·limitat de factures. Inclou totes les opcions del pla M més la possibilitat de donar accés 3 usuaris .

Si ets autònom o portes una pime, i decideixes invertir en un programari de facturació , definitivament, sortiràs guanyant