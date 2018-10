El proper dijous, sindicats i patronal es reuniran per avançar en la negociació de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) i en aquesta ocasió acudiran amb una oferta.

Des CEOE es va donar a conèixer una proposta salarial que la patronal concretarà a mesura que avanci la negociació però que estarà en línia amb la de 2017, amb una part fixa entre l'1,2% i el 2% més una part variable superior al 0,5%. Això vol dir que CEOE i Cepime mantenen el plantejament conegut fins al moment perquè els salaris puguin pujar per sobre del 2,5%.

per la seva banda, els sindicats han apuntat a 1 salari mínim en conveni de 1.000 euros i una pujada general a l'entorn del 3% o fins i tot per sobre, tenint en compte la inflació i la productivitat, tot i que han de tancar la proposta. < / p>

d'aquesta manera, els sindicats es desmarcarien de les tradicionals bandes salarials que estableixen un marge en la negociació , així com de la proposta que van plantejar les centrals per 2017, que comprenia un interval salarial del 1,8% al 3%.

< p> per arribar a un pacte, la Junta Directiva de CEOE va decidir donar de termini fins al mes de març i va destacar la seva "màxima disposició" per assolir l'acord. Les centrals, per la seva banda, van a la negociació "amb la ment oberta" i amb l'objectiu d'introduir en l'acord més temes, a més dels salaris, tal com també plantegen els empresaris.