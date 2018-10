La cèl·lula responia al nom de Fraternitat Islàmica i feia tasques de captació i adoctrinament gihadista ??b>, planejava enviar combatents a Síria < / b> i dissenyava possibles atemptats contra llocs emblemàtics o institucions en Catalunya , comissaries, sinagogues o hotels.

" Morir en nom de Al·là no fa mal, és com un pessiguet ", deia un membre del grup en les escoltes interceptades per la Policia per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz , que va investigar el cas.

la cèl·lula estava liderada per Antonio SM , un espanyol convers que treballava de perruquer i que es dedicava presumptament a la captació de membres i al seu adoctrinament , com va tractar de fer amb un agent dels Mossos d'Esquadra infiltrat dins de l'anomenada ` Operació Caront '.

els altres processats són Lahcem Z., Rida H. i Said T. , per fer captació i estar disp uAquests a anar a combatre a Síria , i Gonzalo CN, David FP, Jacob O., Taoufiq M., Mohamed EG . i Kayke Luan RG . Aquests tres últims, donada la seva progressiva radicalització van intentar desplaçar-se a Síria al novembre de 2014, tot i que van haver de desistir per estar vigilats per la Policia . Van arribar a sortir de Barcelona i van ser detinguts a la frontera entre Bulgària i Turquia .

En la seva resolució, el magistrat manté que hi ha " indicis racionals " contra els 10 processats per les seves tasques de captació i adoctrinament de persones dirigides a la incorporació al exèrcit de l'Estat Islàmic a més de "la preparació d'actes per atemptar a Catalunya ".

l'operació va començar el 2014 i va acabar amb la desarticulació de l'organització i la detenció dels seus 10 integrants i d'un còmplice. Es tractava d'un militant neonazi , amic del líder gihadista, que li havia demanat col·laboració per accedir a armes i explosius amb la finalitat d'atemptar contra interessos jueus a Barcelona . L'Audiència Nacional va decidir finalment no imputar en la causa perquè no va arribar a col·laborar amb els terroristes.

A Taoufiq M. i Kayke R . se'ls van trobar cartes de comiat dirigides a les seves parelles quan es van anar cap a Síria , a més de nombrosa documentació sobre consultes de documents i vídeos gihadistes. Rida H . va parlar amb la persona que se'n va anar a Síria, mentre que Said T. tenia fotos al mòbil de possibles objectius que va fer amb l'agent encobert i amb un menor, com la comissaria dels Mossos de la plaça d'Espanya de Barcelona o d'un centre comercial.

Durant gairebé un any, agents dels Mossos van vigilar a aquest grup sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional i van punxar les seves converses. En una d'elles Taoufiq M. parla amb una dona sobre el martiri de nens gihadistes a Síria. Ella li acaba dient: "No sé, a mi se me'n va el cap, saps? Em agafo les meves coses i em tir per a Síria, oncle, que li donin pel sac a tothom". I continua: "Et diré i et diré que estic a l'aeroport", i ell li respon: "Espera que vaig amb la maleta". "Camina, no ho faries … ¿Ho faries?", Pregunta ella.

Els Mossos van infiltrar a un agent quan van sospitar de l'existència d'una cèl·lula que podria estar enviant a persones al Estat Islàmic . El Ministeri d'Interior va impedir a la Policia autonòmica l'accés a les xarxes convencionals d'informació policial terrorista internacional.

Els agents de la Policia Nacional van arribar a alertar els presumptes terroristes jihadistes que estaven sent investigats per la policia catalana. Pocs dies després els Mossos van denunciar els fets davant la Audiència Nacional i la Fiscalia i arran d'aquesta denúncia va esclatar una tempesta política entre la Generalitat i el Govern espanyol . Finalment la causa va ser arxivada.