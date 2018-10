El portaveu del Govern i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, va admetre en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l'executiu "contempla totes les hipòtesis", inclosa que Puigdemont pugui ser proposat com a candidat a la investidura tot i estar fora d'Espanya.

no obstant això, Méndez de Vigo no va voler anunciar el que faria l'executiu central en aquest cas i com ho impediria . Va dir que per ara es tracta d ' "especulacions" i va recomanar "tranquil·litat" perquè "la legalitat ha de complir-se i es complirà".

"La legalitat es complirà i el Govern està exercint en ara mateix les competències que li atorga l'155 ", va dir. "No existeix cap possibilitat política alguna de prendre decisions al marge de la legalitat".

Méndez de Vigo va ser més caut que altres vegades i ni tan sols va descartar que pugui convocar aquesta investidura a través d'una pantalla de plasma . De fet, va recordar a través del refrany que "els homes som els únics animals que ensopeguem dues vegades en la mateixa pedra" i ara toca "demostrar que això no és així".

Va ??recalcar que "el Govern no consentirà cap il·legalitat "perquè les normes en aquest punt" estan meridianament clares i l'informe dels lletrats del Parlament diu quina és la interpretació correcta "sobre una investidura telemàtica.

Per això, ha instat a Puigdemont a abandonar el seu propòsit de ser president de la Generalitat des de Brussel·les i el va cridar a "retre comptes davant la Justícia com qualsevol altre ciutadà" perquè és "no hi ha res en el seu aDN que el distingeixi d'una altra persona i sostreure de l'acció de la Justícia anant a un altre país és immoral ".

El ministre d'Esports va recórrer a una metàfora futbolística per recordar que els penals es llencen a 11 metres de distància de la porteria i Puigdemont no pot pretendre llançar "a quatre metres" o que els altres "t Iren a vint metres "pel mer fet que és el que li convé personalment.

Sobre el rebuig de Ciutadans a prestar un diputat al Partit Popular perquè tingui grup parlamentari propi a Parlament de Catalunya, ha criticat que "no s'entén" perquè així només aconsegueix que hi hagi menys veus en defensa del constitucionalisme.