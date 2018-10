El Ministeri de Foment ha enviat per error una invitació a Rita Barberá per assistir a la posada en marxa del servei d'Alta Velocitat entre València i Castelló. La decisió identifica Rita Barberá com a alcaldessa, que va morir el passat 2016, segons informa ' el País '.

Tal com indica el citat mitjà, fonts del ministeri que presideix Iñigo de la Serna asseguren que ha estat una qüestió tècnica, ja que no s'havia actualitzat 1 dels camps de l'aplicació que no estaven visibles i en el qual havia de figurar Joan Ribó, actual alcalde de València per Compromís, que sí que apareixia a la llista.

a més de l'alcalde i del ministre de Foment, figura l'actual president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig i el president del Govern, Mariano Rajoy. La capital de la regió connectarà amb Castelló amb una dècada de retard respecte al seu anunci.