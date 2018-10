Els tres exjugadors de l'Arandina Club de Futbol que presumptament van abusar d'una menor de 15 anys romandran a la presó de Burgos durant almenys els 18 mesos que durarà la instrucció del cas, després ampliar aquesta fase per la seva dificultat, de els sis mesos previstos inicialment.

Aquesta nova situació es produeix després que el Jutjat número 1 d'Aranda de Duero hagi rebutjat la petició de la defensa dels tres jugadors acusats. La titular del jutjat arandino ha tombat el recurs contra l'ordre de presó provisional, comunicada i sense fiança dictat en el mes de desembre, segons han informat fonts pròximes a la investigació a Ical.

D'aquesta manera, els tres futbolistes, d'entre 19 i 24 anys, romandran a la presó on van ingressar el passat 13 de desembre. La defensa va al·legar que "no hi ha risc de fuga, ni de destrucció de proves" perquè els seus clients passessin les festes nadalenques amb els seus afins, "com sempre ho havien fet".

Així, el cas continua en un "complex" procés d'instrucció, com han assenyalat les parts, que fan necessari l'anàlisi de totes les parts implicades en la presumpta agressió.

Tot apunta que en les properes setmanes es cridarà a declarar un quart jove al qual diversos testimonis situen al lloc dels fets i el testimoni podria resultar essencial en la resolució del mediàtic cas.