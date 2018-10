L'Audiència de Barcelona ha condemnat a Francesc Xavier Corbacho , conegut com el nou violador de l'Eixample , a 66 anys i 6 mesos de presó a més de condemnar l'agressor a pagar a les víctimes un total de 110.000 & euro; . Segons informa 'La Vanguardia ' al condemnat se li ha absolt d'un cinquè delicte d'agressió sexual i robatori amb violència ja que no s'ha pogut aportar una prova de la víctima ja que no resideix a Espanya.

Corbacho es movia de matinada pels carrers veïns de la plaça Universitat esperant que alguna dona tornés a casa sola, en aquest moment la seguia les assaltava en els seus portals , les increpava amb una navalla o qualsevol objecte punxant i les agredia sexualment. El condemnat era electricista i, de vegades, utilitzava l'instrumental de la seva ocupació laboral per amenaçar les seves víctimes.

En el judici es va definir a Francesc Xavier Corbacho com un "depredador sexual" amb un 'modus operandi' repetitiu i meticulós. També en el judici, l'acusat va negar els fets i va explicar que els dies que van passar els fets només estava per l'Eixample per buscar bars i portals en els quals consumir cocaïna i que per això assaltava les dones que entraven als portals, perquè no es tanqués la porta i així poder consumir, però, els metges forenses van declarar que Corbacho no tenia cap tipus de dependència a les drogues .