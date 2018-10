El secretari d'Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, va aclarir aquest divendres que la proposta per calcular les noves pensions contempla triar els millors anys de la vida laboral, o tota la vida laboral, i poden descartar els pitjors anys, i va assegurar que s'ha presentat a la comissió parlamentària del Pacte de Toledo.

en una entrevista a RNE recollida per Servimedia, Burgos ha explicat que la iniciativa ha estat proposada pel Grup Popular a "l'àmbit que correspon", que és el Pacte de Toledo.

el secretari d'Estat va defensar que la mesura pretén "donar més flexibilitat i més capacitat d'elecció al ciutadà" i ha precisat que contempla utilitzar, bé el període de cotització més favorable, o tota la vida laboral, "fins i tot es podrien descartar aquells anys pitjors de la carrera de cotització".

"l'objectiu no és només salvaguardar el sistema de pensions, que es salvaguarda amb ocupació, sinó que sigui més equitatiu i més just ", ha subratllat.

A més, ha explicat que entre els requisits per acollir-se a aquesta mesura es troba l'haver llargues carreres de cotització, de més de 38 anys, i que els ciutadans tinguin la possibilitat de seguir cotitzant més enllà de l'edat ordinària de jubilació. < / p>

Preguntat sobre les crítiques del PSOE per no presentar la mesura en el Pacte de Toledo, Burgos va insistir que si es troba al si del debat en aquest espai i va aprofitar per retreure que "on era el PSOE aquest dia? Com és possible que les persones que formen part del Pacte de Toledo desconeguessin que s'estava debatent una proposta per als ciutadans? ", Mentre que grups com Podem o el PDCat han assegurat que la mesura sí que s'ha presentat.

p> Mentrestant, Burgos ha criticat que el PSOE "porta diversos dies fent anuncis fora del marc del Pacte de Toledo" com són els impostos a la banca ia les transaccions financeres.

En aquest sentit, ha defensat que "estem parlant de coses molt serioses, més enllà d'aquestes crítiques injustificades hauríem de centrar-nos en veure com podem adoptar mesures que no només mantinguin l'equilibri pressupostari, sinó que el sistema sigui cada dia més just, equitatiu i solidari ".

PÈRDUA dE pODER aDQUISITIU

la pujada de l'0,25% ha permès guanyar poder adquisitiu als pensionistes en alguns exercicis, segons Burgos, per la inflació negativa, però va aclarir que en el còmput global d'aplicació de la reforma de pens ions, entre 2014 i 2017 s'ha perdut un 0,1% de poder adquisitiu, que es tradueix en 210.540.000 d'euros.

En concret, van guanyar 499.060.000 en 2014, en l'exercici 2015 van aconseguir 854.690.000 de poder adquisitiu i el 2016 van guanyar 528.180.000. No obstant això, en 2017 van perdre 2.092,47 milions, amb una taxa mitjana d'inflació que va arribar al 1,9% enfront de la revaloració de les pensions del 0,25%.

En relació a la campanya de UGT, simbolitzada amb un llaç marró "contra la pujada de merda de les pensions", el secretari d'Estat va apuntar que "el sistema no es garanteix amb campanetes i molt menys amb crítiques injustificades, s'assegura amb ocupació".

< p> a més, ha subratllat que el sistema de pensions "mereix respecte, mereix consideració i un debat seriós i rigorós, aquest tipus de campanyes no aporten res al debat".