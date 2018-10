La Fiscalia es resisteix a arribar a un acord amb els dos gestors de la trama Gürtel a València, Pablo Crespo i Álvaro Pérez , ` el Bigotes ', abans que declarin aquest divendres en el judici que es desenvolupa a la Audiència Nacional i s'expliciti de manera concreta la voluntat de col·laboració que han manifestat després de les revelacions del cap de la xarxa, Francisco Correa .

Els fiscals Anticorrupció, Myriam Segura i Carles Alba , desconfien de la voluntat de col·laboració expressada per tots dos, ja que fins al moment no han ajudat al ministeri públic a desvetllar el que ha passat i donar suport a la declaració de Correa que va assenyalar a Ricardo Costa ??b> com el responsable de demanar a les seves empreses factures falses per al finançament il·legal del PP .

Precisament la identificació de Costa ??b> com a responsable d'ordenar l'elaboració de factures falses a empresaris és el que ha motivat la disposició d'aquests dos acusats a col·laborar.

Crespo i ` El Bigotes 'han optat fins ara per la confrontació directa amb la Fiscalia < / b>, de manera que el ministeri públic es nega a rebaixar la pena fins que no hi hagi una confessió completa i àmplia del que ha passat. Només llavors decidirà si rebaixa les peticions de pena per a ells.

Aquest divendres es reprèn la vista davant el jutge de l' Audiència Nacional, José María Vázquez Honrubia , al qual dimecres passat van prometre aportar "dades rellevants" sobre el finançament il·legal del PP valencià.

Els fiscals del cas, Myriam Segura i Carles Alba , sol·liciten 22 anys de presó per Crespo i 27 per a 'El Bigotes' per tres delictes electorals , un altre de falsedat documental i contra la Hisenda Pública.