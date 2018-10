El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va avançar aquest divendres la seva proposta de crear un impost a les entitats bancàries que es tradueix en un increment d'un 10% de l'impost de societats durant els propers cinc anys.

p> Iglesias, en una entrevista a la Ser recollida per Servimedia, ha indicat que aquest impost naixerà en la proposició de llei que Podem registra aquest divendres al Congrés ia la qual el PSOE ja li ha donat el seu suport.

El líder d'Podem apuntar que aquest impost a la banca es preveu per als propers cinc anys però pot ser "prorrogable". Va estimar que en aquest període es recaptin 6.000 milions d'euros, el que suposaria, segons Iglesias, "resoldre" el problema del sistema de dependència a Espanya.

Va ??agrair el suport que el PSOE dóna a aquesta iniciativa i va celebrar que "per fi" els socialistes donin suport "alguna cosa d'esquerres". En necessitar més suports parlamentaris perquè aquesta proposició de llei tiri endavant, Iglesias ha explicat que buscarà el suport d'ERC i d'altres formacions catalanes i basques per aconseguir el nombre necessari que venci a la dreta al Congrés.

si bé, ha denunciat que, tot i que aconsegueixin aquesta majoria a l'oposició que ja s'ha vist en altres iniciatives, el Govern pot fer servir la capacitat de veto per impedir que sigui una realitat.

Pablo Iglesias va apostar per acabar amb la "guerra de banderes" i que els polítics se centrin en els temes socials que afectana els ciutadans i, remarco que, els dependents a Catalunya viuen la situació més greu de tot Espanya.

d'altra banda, preguntat per la presó permanent revisable, Iglesias ha assegurat que Podem no canviarà de postura malgrat els "brutals" casos com el de Diana Quer. Així, ha remarcat que "els que tenim responsabilitats tenim l'obligació que no es tradueixin les entranyes en lleis, sinó en lleis eficaces per protegir les dones".