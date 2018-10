David Bisbal es troba i quests dies a Miami, complint una sèrie de compromisos professionals i benèfics. Des d'allà, afirma sentir- "feliç i molt il·lusionat" després del seu compromís amb Rosanna Zanetti, segons paraules que ha ofert a mitjans nord-americans.

"Estic content de compartir amb vosaltres que va arribar un dia molt especial! li vaig fer la pregunta i … em va contestar que sí! ", va escriure David fa uns dies a les xarxes socials. El cantant, posteriorment, va preferir no revelar com va ser la petició de mà malgrat la insistència de la premsa , deixant així "en privat" i de manera íntima el 'modus operandi' de la decisió.

"No m'importa mostrar tota la felicitat que sentim, és una cosa meravellosa" , va afirmar també Rosanna amb un somriure d'orella a orella -així se li ha pogut veure en el primer acte públic al qual ha acudit després de la petició de mà-, allunyada, encara, de l'enrenou que porta amb si un casament de tal calibre.

Es desconeix de moment quan es casaran. De fet, ells es prenen la decisió de la data "amb calma, que hi ha temps".

Rosanna encara "no ha pensat" com serà el vestit de noces. Ella prefereix pensar en present: " Ara estem gaudint del compromís, ja arribarà l'etapa de veure vestits, dates i com serà". Mentrestant, David també està a Miami per rodar 'A partir d'avui', el seu nou single. " Torno de nou a les guitarres flamenques de la nostra terra, sobretot aquelles guitarres que posava al principi de la meva carrera ", va explicar sobre aquesta nova peça.