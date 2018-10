Els familiars de Marta del Castillo, Mariluz Cortés, Diana Quer, Candela i Amaia Oubel Viéitez i Ruth i José Bretón Ortiz s'han sumat en una iniciativa conjunta per exigir al Congrés dels Diputats que no derogui la presó permanent revisable.

A la campanya s'han sumat les més de 400.000 signatures que havia aconseguit Rocío Vieitez , mare de dues de les esmentades petites que van ser assassinades pel seu progenitor.

En el text que acompanya la recollida de signatures, a través de la plataforma ' Change.org ', els pares lamenten que "tant de bo "poguessin evitar els assassinats dels seus fills, però" la dura realitat "és que només pot reconfortarles" un objectiu ":" evitar que es derogui la presó permanent revisable, un pena excepcional prevista per a casos d'extrema gravetat, com ara l'assassinat de menors ".

" perquè així, el llegat de la vida d ' Marta ??b>, Diana < / b>, Mari Luz , Candela , Amaia , Ruth i José serveixi per construir -amb el vostre suport- una societat més segura, més justa i més solidària ", afegeixen. < / p>

CALVARI

Les cinc famílies, agrupades sota la Plataforma de Víctimes de la Presó Permanent Revisable , sostenen que aquesta petició està al marge de "qualsevol ideologia política" i que s'uneixen per "evitar que es vulnerin els drets més elementals de l'ésser humà" i que altres famílies hagin de viure la seva "calvari".

Segons recorden, el 4 de octubre de 2017, el Congrés va donar llum verda a una iniciativa per demanar al Govern la derogació de la presó permanent revisable, que va ser incorporada a l'ordenament jurídic en 2015. Ara aquesta proposició es troba a la Comissió de Justícia del Congrés per al seu debat. "Encara estem a temps d'aconseguir que no es derogui", apunten.

"Abans de 2015, el temps màxim que un condemnat podia estar a la presó era de 40 anys. No obstant això, molt poques vegades es compleix aquesta condemna. Hi ha massa casos en què un violador o un assassí surt de la presó i torna a cometre crims ", expliquen.

REINSERCIÓ

amb l'entrada en vigor de la presó permanent revisable, la situació del pres es pot revisar a partir dels 25 anys del compliment de la condemna , i reinserir en la societat si compleix les exigències de la seva rehabilitació.

"És a dir, amb aquesta pena no es renuncia – com alguns creuen- a la reinserció del condemnat. Països com França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Bèlgica, Àustria o Suïssa disposen d'una pena similar a la que ara volen eliminar al nostre país ", conclouen en la petició.