La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha assegurat aquest divendres que "és impossible que el sistema sigui capaç de sostenir les pensions a la carta ??b>" si no es canvia, ja que tant el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) com el Règim General es troben actualment en dèficit.

en declaracions a Servimedia , el secretari general de UPTA , Eduardo Abad, va considerar que la mesura, comentada per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez , és " bastant improvisada "i" resulta insostenible "per l'evolució dels ingressos i les despeses del sistema.

a més, el responsable de l'organització d'autònoms va explicar que" estaríem posant en un avantatge competitiu "als que han cotitzat 25 anys en treballs per compte d'altri molt qualificats i després es converteixen en autònoms cotitzant per la base mínima, davant dels que tenen carreres de cotització curtes i per la base mínima.

De la mateixa manera, ha afegit que "anem a tractar de la mateixa manera als autònoms que han pogut cotitzar per la base màxima i no ho han fet".

per això, Abad ha insistit que s'implanti la cotització per ingressos reals defensada per UPTA i ha apuntat que per a la iniciativa del PP és necessari fer un estudi "rigorós" de les carreres de cotització per anys, per sectors i per ingressos perquè "és l'única manera de determinar que el sistema que posi en marxa no perjudiqui els que menys cotitzen".

en qualsevol cas, ha subratllat que el plantejament del Govern suposa canviar la llei i "ni agents socials, ni el Consell Econòmic i Social , ni el Pacte de Toledo s'han pronunciat precisament per fer cap modificació en els períodes de còmput de les bases de jubilació ".

Així mateix, ha afegit que les solucions per fer sostenible el sistema de pensions passen, al seu parer, per augmentar la cotitza ció dels autònoms amb salaris dignes i ocupació de qualitat, ja que en els pròxims nou anys es jubilaran 500.000 autònoms ia hores d'ara, el sistema especial d'autònoms dóna un dèficit de 5.500 milions.

UPTA es reunirà la setmana que ve amb els membres del PSOE de la subcomissió per a la reforma del REPTA amb l'objectiu d'abordar les pensions "des de la rigorositat".