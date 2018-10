La direcció del PSOE va marcar distàncies aquest dijous respecte a la reunió que va mantenir Alfredo Pérez Rubalcaba amb la coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, després de reunir aquesta a Brussel·les amb Carles Puigdemont.

"No sabíem de la existència de la reunió ", van dir fonts de Ferraz, que van precisar també que, un cop celebrada la reunió en un hotel de Madrid," no coneixem el contingut de la mateixa ". Rubalcaba prou feines manté contacte amb Pedro Sánchez després de la seva reelecció com a secretari general del PSOE.

Segons va avançar el digital eldiario.es, Pascal s'ha reunit aquest dijous durant més d'hora i mitja amb l'exlíder del PSOE en un cèntric hotel madrileny. La trobada, al qual també va assistir el diputat del PDeCAT Jordi Xuclà, es va produir només unes hores després de la reunió que Pascal va mantenir amb Puigdemont aquest dimecres a Brussel·les.

Per la seva banda, des del PSC van minimitzar la rellevància d'aquesta trobada, alhora que van destacar que són benvinguts tots els intents de diàleg que ajudin a cercar solucions per desencallar la situació política a Catalunya.

Fonts dels socialistes catalans consultades per Servimedia van comentar que la direcció del PSC manté contacte regular amb Rubalcaba perquè és una persona que, pel seu bagatge polític, sap molt d'aquesta qüestió, però han afegit que desconeixien la cita amb Pascal, així com el que hagin pogut tractar.

Fa uns dies, Rubalcaba va publicar un article en el qual indicava que veia més lluny que abans de les eleccions catalanes del 21-d la reforma de la Constitució, per la qual aposta per encarrilar el problema polític a Catalunya. Així mateix, assenyalava que l'anomenat bloc constitucionalista tenia la "tasca pendent" d ' "elaborar un projecte polític nou per a Espanya, que resulti atractiu per a una majoria d'espanyols, també de catalans".