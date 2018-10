Interviú 'i' Temps 'acaben de tancar. Cada vegada que un mitjà tanca la societat es debilita. Els mitjans de comunicació som el sistema neurològic d'un país viu i plural.

Nosaltres tornem, i ho fem amb humilitat. Amb la humilitat dels periodistes del Grup Gestiona, que sabem que la missió dels periodistes és "explicar històries", mai ser els protagonistes d'elles.

Els continguts de la nostra ràdio, els nostres diaris digitals, la revista Capital i ara el qUÈ! , tenen com a única finalitat explicar històries sobre tot allò que preocupa realment al ciutadà.

Adeqüem el nostre continguts al format, però sempre sense perdre la idea final que el nostre cap, com diria el president de Mercadona, ets tu. I a tu, com a nosaltres, ens preocupen els problemes reals i quotidians, i les seves possibles solucions. Per això intentem fer un periodisme on la política i els seus protagonistes només ens interessen quan aporten solucions.

Aquest país té una societat civil forta i rica en matisos. I els que conformeu la societat civil sou els nostres veritables protagonistes. A les teves mans tens un diari de fàcil lectura, entretingut i molt visual, com correspon a un diari gratuït que té com a fi acompanyar-te en els teus temps morts, però no per això renunciem a provocar la reflexió.

Hem tornat amb molta il·lusió, però com deia al principi, amb la humilitat de qui sap que tot és efímer.