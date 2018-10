El senador d'ERC Xavier Castellana ha sostingut aquest dijous que el "testament polític de Franco" i la seva instrucció de preservar la "unitat d'Espanya" són l'explicació última de les càrregues policials a Catalunya durant el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre .

Castellana es va pronunciar d'aquesta manera durant la compareixença a la cambra alta del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que va explicar durant gairebé cinc hores el dispositiu policial per a l'1-O i durant els mesos anteriors i posteriors.

el senador d'ERC va llegir unes frases que va dir eren el "testament polític de Franco" al rei emèrit Joan Carles, qui, va destacar el parlamentari, va rebre l'encàrrec de preservar la unitat nacional, cosa que per aquest representant nacionalista és el "dogma fundacional del Regne d'Espanya".

Segons Castellana, les càrregues policials de l'1-O tenen la seva última motivació en la pretensió de la Justícia i el Govern de preservar la unitat de Espanya nya, cosa que sembla que és un "dogma fundacional i està per sobre de la democràcia i dels drets humans", en referència al que va passar durant la jornada del referèndum il·legal.

Per la seva banda, el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, va criticar la "desproporcionada violència" de la Policia Nacional i Guàrdia Civil durant l'1-O, alhora que s'ha preguntat "com una democràcia pot deslligar tanta violència contra els seus ciutadans amb l'obsessió d'arrabassar unes urnes que no van trobar ".

" REACCIÓ RÀBIA "

Referent a això, Cleries va atribuir les càrregues policies el dia de la consulta il·legal a la "gran frustració de l'Estat" per no aconseguir impedir la votació, el que va provocar una "reacció de ràbia i violència".

al seu torn, Joan Comorera, de Podem, va demanar la dimissió de Zoido perquè l'1-O, tot i la violència, "hi va haver urnes i hi va haver referèndum". A més, ha retret al ministre que aquest dijous fes "zero autocrítica" durant la seva compareixença al Senat i es dediqués a "passar el mort" a les Forces de Seguretat "sense assumir cap responsabilitat".

Comorera també va assenyalar que és un "vergonyós balanç" que Interior, segons ha informat aquest dijous el ministre, gastés 87 milions en el dispositiu policial contra el referèndum independentista i no fos capaç d'evitar-ho.

Per la seva banda, Victoriano Gallastegui, del PNB, va criticar la "violència policial i brutalitat" durant l'1-O i va dir que la "responsabilitat" del que ha passat "recau sobre el Ministeri de l'Interior". A més, va censurar l'ús de la força contra votants i va afirmar que "no hi ha proporcionalitat ni racionalitat que justifiqui l'enfrontament entre vots i porres".