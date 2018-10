El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dijous al Senat que "ningú va ordenar l'ús de la violència" durant el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre a Catalunya, de manera que les Forces de Seguretat de l'Estat només van emprar els mitjans antiavalots quan se'ls va tallar el pas per marxar o quan els agents van ser atacats.

Zoido va fer aquesta afirmació en el Senat, on ha comparegut durant gairebé cinc hores per explicar l'actuació policial durant l'1-o , així com en els mesos anteriors i posteriors.

en la seva rèplica als diferents partits polítics, el ministre ha explicat que les Forces de Seguretat van intervenir en un total de 113 punts de votació de la consulta il·legal i que només hi va haver "problemes" en 11, mentre que en altres 54 es va usar parcialment la força "per treure a la gent del mig".

Ha destacat que Policia Nacional i Guàrdia civil van començar a actuar després de rebre una petició d'ajuda dels Moss us d'Esquadra cap a les nou del matí de l'1-O, ja que agents catalans van requerir ajuda per fer complir les resolucions judicials que ordenaven impedir el referèndum secessionista.

Dins d'aquesta actuació de policies i guàrdies civils , Zoido va dir que des d'Interior "ningú va ordenar que haguessin de fer servir violència per complir amb la seva obligacions". Ha apuntat que això va portar, per exemple, al fet que en alguns punts de votació dels agents estatals ni tan sols arribessin a actuar i en altres desistissin de fer-ho per evitar un "mal major".

"QUAN eS VA TENIR qUE FER"

Així mateix, el titular d'Interior va negar que l'actuació policial de l'1-O es portés a terme "fora de temps", com va sostenir el PSOE, ja que es va fer "quan es va haver de fer".

Sobre els ferits, Zoido es va referir al fet que la mateixa Generalitat indica que hi va haver 1.066 atesos, dels quals 5 -el 0,05% – van ser greus. Entre aquests últims hi va haver una persona que va patir un infart, un ferit en un ull i tres individus amb politraumatismes. Alhora, el ministre ha incidit que en els mitjans de comunicació s'ha dit que el Govern de Carles Puigdemont va arribar a explicar com ferits fins als que van dir haver patit ansietat en veure les càrregues policials per televisió.

quant a les urnes l'1-O, el titular d'Interior va reconèixer que encara no se sap com van arribar a Catalunya, però que no ho van fer mitjançant enviaments a cap dels col·lectius independentistes coneguts, com l'ANC. Va afegir que es van buscar urnes d'unes "característiques", en el sentit que pensava anaven a ser de vidre, el que va poder dificultar que fossin localitzades les que finalment es van usar, que eren de plàstic.