Coca-Cola va presentar aquest dijous la nova imatge que els seus envasos tindran a Espanya, amb l'objectiu d'oferir una informació més clara i visible als consumidors. El canvi vindrà acompanyat per la campanya de comunicació 'Un color per a tots els gustos', que es llançarà diumenge que ve.

La marca de refrescos ha escollit Espanya com el primer país europeu en el de mostrar aquest redisseny dels seus envasos, que es caracteritza per presentar una banda de color distintiva en la part superior per diferenciar les varietats del producte. S'abandona així l'estètica de colors dividits, vigent des de 2015, de manera que el vermell és la tonalitat predominant.

Aquesta renovació de la imatge s'emmarca dins el nou enfocament estratègic de la companyia, que porta per nom 'la nostra ruta cap al futur'. Els seus pilars són, a més d ' "oferir informació més detallada per al consumidor", la "reformulació i innovació en productes" i la comercialització d'envasos més petits com les llaunes "mini" de 250 ml.

La responsable de màrqueting de la marca Coca-Cola a Espanya, Carolina Aransay, ha assenyalat que "com a part de la nostra estratègia de negoci, hem volgut innovar en el disseny dels nostres envasos (…) perquè els consumidors puguin prendre decisions informades i responsables" .

Com a part de la campanya de comunicació, la marca de refrescos va inaugurar una "exposició multisensorial monocromàtica" sota el nom de 'Sent el color'. Amb ella, Coca-Cola pretendre "retre homenatge al color vermell" a través d'instal·lacions per experimentar-amb els cinc sentits. L'exposició, de caràcter gratuït, romandrà oberta al públic des d'aquest dijous fins dissabte que ve.