La portaveu d'Units Podem-A Comú Podem-A Marea al Congrés dels Diputats, Irene Montero, ha assenyalat aquest dijous la "política criminal" del PP com el principal "perill" per al sistema públic de pensions, i ha defensat la proposició de llei que el seu grup va presentar el passat estiu i que va ser vetada pel Govern.

Ho va fer en sortir al costat d'altres dirigents del grup parlamentari a recolzar la concentració que a les portes del Congrés dels Diputats van convocar UGT i CCOO per reclamar pensions dignes i responsabilitzar el Govern de l'actual situació de la Seguretat Social.

Els sindicats, va dir Montero, estan "reclamant al carrer el que algunes formacions polítiques no volen escoltar al Parlament "amb propostes" assenyades i de sentit comú ".

Va ??recordar que la proposició de llei presentada pel seu grup planteja una reforma" en profunditat "del sistema per ampliar les fonts de finançament i garantir la seva sostenibilitat mitjançant aportacions dels pressupostos generals de l'Estat; augmentar la quantia mínima a l'equivalent al Salari Mínim Interprofessional perquè els mayoers puguin "viure i no només sobreviure" amb les seves pensions, amb especial atenció a les no contributives amb quanties "de misèria"; i millorar el mercat de treball perquè a cotitzacions "escombraries" el segueixen necessàriament "pensions escombraries".

Montero va jutjar una "absoluta barbaritat" que dirigents del PP com Celia Villalobos plantegin que els treballadors estalviïn en plans privats de pensions i considera que després de "matar-se a treballar tota la vida" els ciutadans tenen dret a una pensió garantida per l'Estat.

Va ??denunciar en aquest sentit la "política criminal" del Govern en tot el social, particularment a les pensions, i la "desvergonyiment" d'haver "ficat mà" a la guardiola fins esgotar mentre "roben a mans plenes" protagonitzant casos de corrupció i proposen com a "solució màgica" els plans privats.

la portaveu d'En Marea, Yolanda Díaz, ha subratllat que el problema del sistema de pensions no són les despeses sinó els ingressos, i que el fet que augmenti el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social però es recapti "menys que mai" demostra per si només que les pol íticas del PP són "un autèntic perill".

Entre les "urgències" que cal solucionar, va assenyalar l'eliminació del factor de sostenibilitat que entrarà en vigor l'any que ve, revaloritzar les pensions a l'IPC, eliminar bonificacions i subvencions a la contractació perquè són "un pes mort" que no ajuda a crear ocupació i al costat de les tarifes planes són "un forat negre" en la recaptació, i eliminar els límits a la cotització per primar la proporcionalitat i assegurar que les rendes més altes aporten més.

"el perill per a les pensions és el PP", ha subratllat, i la seva estratègia per privatitzar les pensions, insinuada pel ministre d'Economia, Luis de Guindos, amb la seva intenció de facilitar els plans privats, i secundada per la ministra de Treball, Fátima Báñez, i per Celia Villalobos amb els seus suggeriments. La Seguretat Social, ha sentenciat, no és una "càrrega" sinó un actiu generador d'economia que cal protegir.