El nou president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, Antonio Abril, va defensar aquest dijous una reforma del sistema de governança d'aquestes institucions, en la línia de l'informe d'experts encarregat el 2013 per l'exministre d'Educació José Ignacio Wert, que mai es va posar en pràctica.

en una trobada informativa, abril va demanar que el rector sigui escollit com a resultat d'un concurs de mèrits i no mitjançant eleccions dins de la pròpia universitat. En la seva opinió, resulta "fonamental flexibilitzar i agilitzar la gestió i la governança de les universitats", el que al seu torn passa per reforçar la capacitat executiva dels òrgans unipersonals.

La seva primera idea és unir en un únic òrgan de no més de 25 membres dels actuals consells de govern (compostos per representants del claustre) i els Consells Socials. Aquests nous 'consells de la universitat' estarien integrats per representants del claustre acadèmic (50%), de la societat (25%) i la resta seria elegit per consens entre els dos anteriors.

Estaria encarregat de designar al seu president com a representant de la part social. Al seu torn, el rector seria escollit després d'un concurs públic de mèrits a què podria presentar qualsevol que complís les característiques. No tindria doncs de superar un comici electoral com passa actualment.

INDEPENDÈNCIA

Segons Abril, quan el rector es tria després d'un procés democràtic entre els mateixos membres de la universitat, això comporta "un compromís polític que no sempre és el més adequat per a la gestió. el rector ha de acontentar els seus votants".

President i rector veurien reforçada la seva capacitat executiva: el primer s'ocuparia de la part financera i el segon de tot el relatiu a la part acadèmica (elecció de degans, titulacions …).

Finalment, abril va animar a "no tenir por de les reformes", i ha subratllat que "caldria definir bé quins requisits haurien de reunir els representants de la part social, per no repetir el mateix que va passar amb les caixes d'estalvi". "Podríem demanar-los que coneguessin el món universitari, que no siguin antics polítics i, per descomptat, que acreditin demostrar temps a la universitat", va dir a manera d'exemple.

Abril va assegurar que aquesta proposta de reforma compta amb el suport dels rectors "en línies generals" i ha advocat per introduir els canvis legislatius necessaris perquè aquelles universitats que ho desitgin adoptin el nou model, sense necessitat de imposar-les a totes.