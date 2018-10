El nounat estava sent traslladat al Hospital de Getafe en ambulància, quan aquesta va topar amb un turisme a l'altura del quilòmetre 7 de la carretera d'Andalusia. L'ambulància, segons informa 'ABC' , tornava a l'Hospital de Getafe en un trasllat denominat secundari des del La Pau , centre al qual havia estat portat per realitzar-li unes proves .

Les circumstàncies de l'accident entre l'ambulància i el turisme es estan investigant per aclarir els fets que, per sort, no s'ha traduït en fets més greus ja que tant el nadó com els sanitaris que anaven en l'ambulància estan fora de perill amb alguna lesió lleu.

El nadó i els sanitaris que anaven en l'ambulància van ser atesos pel Samur i per l'UVI del Summa. El nounat va ser traslladat de nou a la Pau. Enrique Ruiz Escudero ha assegurat que es treballarà perquè els ancoratges a les ambulàncies siguin més segurs i forts .