El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dijous al Senat que durant el passat 1 d'octubre els Mossos d'Esquadra van actuar amb "absoluta passivitat i nul·la col·laboració" en les intervencions que les Forces de Seguretat de l'Estat van realitzar en punts de votació del referèndum il·legal.

Zoido va fer aquesta consideració al Senat, on va explicar el dispositiu policial a Catalunya durant l'1-O i els mesos previs i posteriors. El responsable d'Interior va assenyalar que, com ha posat de manifest la Fiscalia, l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el diumenge de la consulta secessionista va ser "legítima, professional i proporcionada".

El ministre va explicar que les Forces de Seguretat van intervenir en 113 centres de votació de l'1-O i que en la majoria d'aquests llocs "hi havia presència d'una patrulla dels Mossos, però amb caràcter general, la seva actitud va ser d'absoluta passivitat i poca col·laboració" davant l'actuació de policies i guàrdies civils.

"ÚS MÍNIM dE lA FORÇA"

El titular d'Interior va assenyalar que els Mossos van emetre una "primera petició formal de suport "a les Forces de Seguretat a les nou del matí, i després els agents estatals van començar a intervenir i ho van fer en un total de 113 punts de votació.

a més, ha dit que aquesta intervenció es va realitzar fent "un ús mínim i proporcionat de la força, evitant cualq UIER excés en la seva ocupació ". No obstant això, va destacar que els agents en molts casos es van trobar en alguns punts de votació "accions organitzades, premeditades, amb repartiment de rols, protagonitzades per persones que havien estat seleccionades entre les més radicals".

Va ??ressaltar la "actitud hostil" de part dels concentrats en els centres de votació. Va sostenir que, per això, l'ús de la força per part de les Forces de Seguretat va ser "absolutament necessari". Va afegir que els responsables per a això dels ferits són "els que, amb un comportament arbitrari, irresponsable i il·legal, van generar un clima de crispació i desobediència, i no les forces i cossos de seguretat".

Referent a això , va sostenir que l'1-O el Govern de Carles Puigdemont "incomplir la llei, les sentències dels tribunals, la seva pròpia legalitat i, a més, va indignar els carrers per simular una legitimitat democràtica de la qual no tenien les seves decisions".