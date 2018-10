Regne Unit continua donant passos de gegant en el seu procés de desvinculació de la Unió Europea. L'últim ha estat l'aprovació de la normativa que servirà com transvasament del cos legal de la normativa de la Unió Europea al Regne Unit, segons informa ' La Vanguardia '.

Els diputats de la cambra baixa van tirar endavant la votació amb 324 vots a favor i 295 en contra, un marge de tot just 29 vots. El text ja va ser presentat en el passat mes de juliol per la primera ministra britànica, Theresa May. Els conservadors van tirar endavant la votació gràcies als vots del partit democràtric Unionista d'Irlanda del Nord i van rebutjar de manera conjunta les esmenes presentades per l'oposició.

El ministre britànic responsable de les negociacions amb la Unió Europea per negociar la sortida del Regne Unit d'Europa, David Davis, va considerar com "històrica" ??l'aprovació del projecte de llei i per preparar el país d'un esdeveniment històric com és "la sortida de la Unió Europea" i assegura que tindran una legislació "que funciona des del principi".

el portaveu del Partit Laborista, Keir Starmer, critíca el rebuig dels conservadors a les esmenes de l'oposició i lamenta haver parlat "amb un mur de maons que no s'ha pres seriosament els nostres arguments". El Partit Conservador va rebutjar la mesura presentada pel Partit Liberaldemòcrata en cas que es votés en contra de l'acord amb Brussel·les.