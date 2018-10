El president de Ciutadans, Albert Rivera, creu que els independentistes catalans no han renunciat a la unilateralitat i que l'aparent canvi de to dels seus dirigents és només un mecanisme per evitar incórrer en la comissió de delictes mentre alguns dels seus estan en presó preventiva o fora d'Espanya.

Així ho va deixar veure en una entrevista a Onda Cero recollida per Servimedia en ser preguntat per l'optimisme que expressa el Govern després d'escoltar la intervenció del nou president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en la sessió constitutiva de la Cambra.

Quan es coneix el nacionalisme "des de dins", va explicar, no cap més que la convicció que seguirà sent "el problema més important d'Espanya en els propers anys "perquè va a qüestionar la unitat, la igualtat dels ciutadans i fins i tot la pertinença a la Unió Europea, i qui vulgui fer" titulars curt termini "s'equivoca, ha alertat.

Ha subratllat que fins fa po co Torrent es presentava en el seu perfil de Twitter com a diputat de "la república" catalana, i s'ha mostrat convençut que si ha tret aquesta referència és "pel Codi Penal", que juntament amb la Constitució han marcat "la línia que no poden passar "en la defensa de la independència. Encara que no la traspassin, va afegir, "la van a trepitjar treballant per la secessió". "No han dit prou", "van a seguir amb el monotema", va assegurar.

Rivera ha reiterat la seva confiança que el Govern recorri qualsevol intent de Carles Puigdemont de ser investit de forma telemàtica i en què la majoria parlamentària trobi un candidat que pugui ser investit d'acord amb la llei i que no aquest imputat.

Sobre el vot delegat dels diputats que es troben en presó preventiva, reconegut per la Mesa del Parlament de Catalunya d'acord amb la interlocutòria del jutge instructor, Rivera ha subratllat que el magistrat no és lletrat de la Cambra ni legislador, i per tant "no té gaire sentit" que digui a la Cambra el que ha de fer. De fet, ha recordat, va ser ell qui va deixar en presó preventiva a aquests electes.

Ha reiterat també la seva negativa a prestar un diputat al PP perquè pugui tenir grup propi en comptes del subgrup dins el Mixt que preveu el Reglament , i va carregar contra el portaveu d'aquest partit al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, per dir-li "mesquí". Va denunciar que el PP i el PSOE estan "acostumats a jugar al frau" entre ells i amb els nacionalistes, però Ciutadans no ha entrat en aquest joc des que existeix.

"Mai hem anomenat mesquí a ningú perquè no hem aconseguit suficients vots ", va replicar a Hernando, sorprès més de que en un partit que treu el pitjor resultat de la seva història" ningú dimiteix "i es tira la culpa als altres.

Va ??dir a més a Hernando que els dos llocs de Ciutadans a la Mesa del Congrés no es deuen a la "generositat" del PP sinó al fet que Ana Pastor és la presidenta i no un altre, com el socialista Patxi López, perquè es va acordar una majoria per negociar després la investidura. < / p>

APOSTA pER cONVOCAR qUAN aBANS EL DEBAT SOBRE L'ESTAT dE LA NACIÓ

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha apostat aquest dijous per convocar "com més aviat" el Debat sobre l'estat de la Nació.

en una entrevista a Onda Cero recollida per Servimedia, ha subratllat que al darrer mo debat d'aquestes característiques va ser al febrer de 2015, i és "evident" que cal fer-ho ja perquè si en algun moment des del cop d'Estat de 1981 té sentit debatre sobre l'estat de la nació "és ara".

Considera que ha de ser "com més aviat" i que podria ser fins i tot "a l'inici del curs" amb el començament de les sessions plenàries ordinàries al Congrés dels Diputats, a mitjans de febrer.

Encara que les dades macroeconòmiques són "millors del que eren", creu que una nació no és només macroeconomia i que també cal parlar de precarietat laboral, d'educació, de sanitat, de la politització de la justícia, del sistema electoral i de molts altres àmbits en què el balanç conjunt és "molt millorable".