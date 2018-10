Joan Carles Quer , pare de Diana, va convidar al funeral de la seva filla a altres pares que han passat també pel mateix que ell, al funeral van acudir Antonio del Castillo , pare de Marta del Castillo, Juan José Cortés , fill de Mari Luz, Ruth Ortiz , mare de Ruth i José, assassinats per José Bretón o Rocío Véitez < / b>, mare de Candela i amaia, assassinades pel seu pare, David Ouel. Tots ells, segons informa 'El Mundo' < / b> i molts veïns de la localitat madrilenya i de tota la comunitat, es van mobilitzar per acompanyar familiars i amics a la missa funeral per Diana.

Juan José Cortés va comentar que " El pare de Diana Quer em va trucar per telèfon i m'imagino que també a la resta dels pares . Em va dir que volia que estiguéssim en el funeral, que li faria molt bé que ho acompanyéssim ". El pare de Diana va atendre els mitjans de comunicació abans d'entrar a la Parròquia i va comentar que no vol que el cas de Diana " quedi com una pàgina de successos sense més i que d'aquí surti alguna cosa bona < / b> "i ha comentat que un dels objectius és" posar el focus en què passa amb els desapareguts i en el tema de la presó permanent revisable ".