El futur polític de Catalunya es va aclarint cada vegada més. Roger Torrent, que va guanyar en les votacions a president del Parlament a José María Espejo – candidat proposat per Ciutadans – comença el seu mandat reunint-se amb els candidats dels partits polítics per veure qui té més suports per ser investit president de la Generalitat.

Tal com afirma ' La Vanguardia ', sent el bloc sobiranista el que més suports presenta – 70 pels 65 dels constitucionalistes – les dues formacions independentistes amb més suports, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, busquen un consens per determinar qui serà el candidat que se sotmetrà a investidura.

Tot indica que serà Carles Puigdemont, encara que de ser l'elegit, Torrent no descarta visitar a l'ex president a Brussel·les i parlar sobre com tirar endavant la investidura: "Veurem" va dir el nou president de la Cambra, que va assegurar en una entrevista a 'RAC1' que "per respecte a tots els grups parlamentaris" no es pronunciarà respecte a qui serà investit fins que no es reuneixi amb tots.

en el seu discurs, a diferència de Forcadell que va acabar amb un "visca la república", Torrent va ser més mesurat i va dir "visca la democràcia". Quant a la seva antecessora, assegura que amb l'ex líder de l'ANC li uneixen "conviccions i principis democràtics" i vol que tots els diputats del parlament "se sentin representats per la figura del president".