La vicepresidenta del Govern d'Espanya, Soraya Sáenz de Santamaría , ha afirmat aquest dijous que Carles Puigdemont només podria tornar a ser elegit president de la Generalitat de Catalunya " amb una flagrant violació de la llei ", de manera que li va demanar que" pensi en Catalunya i fins a l'independentisme "i doni" un pas enrere "en el seu afany de ser investit en la distància des Brussel·les.

En una entrevista a l' Cadena Cope recollida per Servimedia , Sáenz de Santamaría va subratllar que l'informe dels lletrats del Parlament de Catalunya "és molt clar" sobre la impossibilitat d'una investidura telemàtica i ha advertit que l'executiu central prendrà "tota mena de mesures" per impedir qualsevol drecera legal dels independentistes .

" Puigdemont ha arribat al final del trajecte i pot adoptar mesures poc racionals perquè és al que ens té acostumats però no pot ser el president de la Genera ralitat i ho sap ", ha sentenciat. "No va a ser president de la Generalitat i, si pensés en Catalunya i fins a l'independentisme, faria un pas enrere però ja estem acostumats que Puigdemont < / b> i el seu entorn no fa el que li ve millor a Catalunya i fins i tot l'independentisme, perquè només atén al que li ve millor a ell ".

Sáenz de Santamaría va explicar que una investidura de Puigdemont sense estar present al Parlament autonòmic seria fraudulenta i amb ell no seria possible perquè "té en Espanya una ordre de recerca i captura" que les < b> Forces de Seguretat de l'Estat s'aplicarien de innmediato quant trepitgi territori nacional.

a més, va assenyalar que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no conclourà amb el debat d'investidura al Parlament de Catalunya sinó amb la presa de possessió del nou president, que en aquesta ocasió excepcional rebrà del Govern d'Espanya, ja que té assumides les competències autonòmiques.

Sáenz de Santamaría va recalcar que "no és suficient la investidura" per posar fi al 155 perquè es necessita que el nou president "assumeixi físicament aquest càrrec ", el que invalidaria que Puigdemont fora elegit des Brussel·les , assumís allà les competències i dirigirera l'acció de govern des de Bèlgica .

Va ??recordar que "el temps és inexorable" amb els temps ja que ara hi ha deu dies per presentar un candidat a la investidura ia partir d'aquí comencen a córrer el termini màxim de dos mesos perquè sigui investit i prengui possessió. Si no ho fa, haurien de repetir-se les eleccions autonòmiques del passat 21 des .