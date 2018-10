Els fets van passar al bar Zapatones , ubicat a la Travessia de Ronda, 6 , quan Ignacio Racionero , més conegut entre els ultres com Nacho 'el Racions' , va increpar al jove, en estat d'embriaguesa, perquè, segons sembla, li estava mirant, segons informa 'La Razón' el noi li va contestar "res". Els testimonis presencials asseguren que el jove no va fer res pel que l'agressor es pogués ofendre i que simplement havia de ser que aquest, buscava baralla.

Així que els fets van passar, els membres del Front Atlètic , van començar a buscar entre les seves files al possible autor de l'agressió amb la finalitat de poder ajudar a la seva detenció . L'agressor va tirar la navalla amb la qual va apunyalar al jove en un parc infantil proper i va ser trobada per la Policia Científica. La policia es va traslladar al domicili de l'agressor i allà el va esperar per a la seva detenció , que succeiria de matinada ja que Ignacio Racionero se'n va anar de festa després del que ha passat .

"el Racions" és un 'gat vell' del Front i de la Justícia ja que va estar imputat per l'assassinat de Aitor Zabaleta ??b > al desembre de 1998, però finalment només van empresonar a Ricardo Guerra , encara que en el judici, Racionero, va declarar haver estat tota la tarda dels fets amb Guerra. Al maig de 2005 va ser detingut per assaltar , juntament amb diverses desenes de membres del Front, un entrenament de l'Atlètic de Madrid . Van increpar els jugadors i empleats i va ser imputat per delictes de desordres públics i associació il·lícita. Racionero pertanyia llavors llavors a la secció Bastió 1903 .