Responsables de Bankia i dels sindicats tornen a reunir-se avui per negociar l'ajust de plantilla que es durà a terme en el grup financer per la fusió amb BMN . < / p>

l'entitat manté en 2.510 empleats la xifra d'afectats, el nombre posat damunt la taula des de l'inici dels contactes, encara que ha rebaixat de 57 a 56 anys la edat per accedir a la prejubilació .

en tot cas, els sindicats confien que es puguin aconseguir avanços per a la seva reducció en les properes reunions. El termini per arribar a un acord acaba l'11 de febrer i fins llavors hi ha programats trobades tots els dilluns i dijous.

Bankia ha ofert als sindicats que, d'una banda, els empleats puguin accedir des dels 56 anys a la prejubilació , un any menys que en el plantejament inicial, comptant com a referència l'edat a 31 de desembre de 2017.

A més, hauran de tenir un mínim de 15 anys d'antiguitat . Els treballadors que es prejubilin rebran un percentatge del salari brut total, que el banc encara no ha concretat, com a indemnització fins als 61 anys i es preveu que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social fins als 63 anys.

d'altra banda, els menors de 56 anys rebrien una indemnització de 25 dies per any treballat amb un límit de 18 mensualitats , a més d'un plus d'antiguitat de 1.000 euros per cada tres anys de prestació de serveis.

A aquestes mesures se sumen indemnitzacions per mobilitat geogràfica a partir dels 80 quilòmetres i es preveu la homologació salarial dels treballadors procedents de BMN amb els de Bankia en 2023.