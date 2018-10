El temps d'aquest dijous serà temperat en la major part d'Espanya i el més significatiu serà el temporal marítim en 12 províncies del nord i el sud peninsular , així com a Canàries , ja que s'esperen onades de quatre a vuit metres d'alçada.

la predicció de la Agència Estatal de Meteorologia ( Aemet ), recollida per Servimedia , indica que tot el litoral atlàntic nord i cantàbric ( Pontevedra, la Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa ) estarà durant part del dia amb l'avís taronja per risc important de mar combinada del nord-oest amb onades de set a vuit metres . El temporal amainarà a la tarda, quan les onades arribaran com a molt a cinc metres .

Al sud peninsular hi ha avisos per temporal de mar, sobretot per llevant fort en el < b> Estret (avís taronja), encara que també al litoral de Cadis, Almeria i Granada (avís groc).

i a Canàries , el temporal afectarà la major part de l'arxipèlag per vents del nord, especialment a Lanzarote (avís taronja per onades de cinc a sis metres), però també en del Ferro, la Gomera , La Palma, Fuerteventura, el nord i l'àrea metropolitana de Tenerife i el nord de Gran Canària (avisos grocs per onades de fins a cinc metres). < / p>

SOL i NÚVOLS

d'altra banda, el cel d'aquest dijous estarà ennuvolat al principi al litoral de Catalunya i < b> Balears , on hi ha una baixa probabilitat d'algun ruixat ocasional, i anirà disminuint la nuvolositat durant el dia.

També s'esperen nu bes a l'àrea del Estret i Melilla , on podrien donar-se algunes pluges febles i ocasionals, mentre que el cel romandrà pràcticament assolellat a la resta de la península, amb intervals de núvols mitjanes i altes a l'extrem sud-est i amb tendència a ennuvolat o cobert a Galícia , amb probables pluges al final al litoral nord-oest. En Canàries plourà al nord de les illes.

Les temperatures baixaran a l'àrea mediterrània i ascendiran en altres zones de la meitat nord peninsular, especialment en àrees de muntanya. Les capitals més caloroses seran Santa Cruz de Tenerife ( 21ºC), Les Palmes de Gran Canària (20) i Almeria i Múrcia < / b> (18), mentre que farà més fred a Lugo , Palencia i Pamplona (10), i Segòvia , Soria , Valladolid i Vitòria (11).