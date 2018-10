La Fira Internacional del Turisme, Fitur 2018, inaugura avui el seu trentè vuitena edició. Els reis van ser els encarregats d'obrir la cerimònia, que està marcada per l'aposta de les autonomies pel turisme sostenible i la innovació tecnològica. Més de 10.000 empreses de 165 països participen en aquesta nova edició de Fitur. L'esdeveniment exhibeix l'aposta per l'ús de la tecnologia.

La fira compta aquest any amb un 13% d'expositors que el 2016, seguint el ritme de creixement que travessa el turisme a Espanya. La cerimònia ha estat presidida pels reis, que han recorregut alguns dels pavellons nacionals i internacionals. En l'esdeveniment també participaran el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Naval; la presidenta del Congrés, Ana Pastor i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, entre altres personalitats

Amb un 2017 que ha batut tots els rècords per al turisme espanyol, amb 82 milions de turistes, Espanya s'ha situat com la segona destinació turística per davant dels EUA. Seguint aquesta línia, les comunitats han apostat pel turisme sostenible i la innovació tecnològica com a eixos per seguir millorant en el sector. Així, la majoria han pres com a grans atractius la naturalesa i el llegat cultural.

Quant a la presència internacional, el gran protagonista és l'Índia, que vol aprofitar la seva presència a Ifema per impulsar el nombre de visitants estrangers que rep. A més, en aquesta edició hi participen per primera vegada països com Síria, Bangla Desh i Bòsnia Hercegovina.

L'organització de Fitur estima que la fira generarà, en la seva edició de 2018, un impacte econòmic de 260 milions d'euros.