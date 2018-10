L'Observatori Madrileny contra la LGTBfòbia ha iniciat una campanya en la qual assegura que el 'cruising' o 'cancaneo', que implica tenir sexe en llocs públics, "no és un delicte" i anima a qui el practiqui a sentir-se " segur ", tot i que podria tractar-se d'un il·lícit penal castigat amb fins a un any de presó si es practica davant menors o persones vulnerables.

" El 'cruising' a Espanya no és un delicte. Primer de tot, sentir-se segur ", anuncia un cartell d'aquest col·lectiu LGTB difós en xarxes socials. Aquesta pràctica -també coneguda com 'cancaneo'- consisteix a tenir relacions sexuals amb una persona desconeguda en llocs públics, havent-se detectat llocs a Madrid on aquesta acció és especialment freqüent.

El Codi Penal espanyol recull en el seu article 185 com a delicte d'exhibicionisme "el qui executi o faci executar a una altra persona actes d'exhibició obscena", sempre que es produeixi amb presència de "menors d'edat o persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció".

SEXE aL CARRER

Per a qui pequés en aquest sentit, la llei imposa fins i tot penes de presó des de sis mesos a un any o, en els millors casos, multes de 12 a 24 mesos. Fonts policials han precisat a Servimedia que "en termes generals, no està prohibit mantenir relacions sexuals al carrer", sempre que s'atenguin a certs paràmetres.

"La prohibició, en alguns casos, es sustenta en normes municipals ", com ordenances de convivència -que només tenen caràcter administratiu i no penal- i que" imposen sancions pecuniàries més o menys importants ", és a dir, multes.

Per tant, una intervenció policial en l'àmbit penal només estaria justificada en el cas del 'cruising' si existeix "exhibicionisme o es practica el sexe davant de menors o incapaços", han assegurat aquestes mateixes fonts, donant-se la circumstància que es mostrin els genitals.

si es realitza amb la discreció suficient, a Madrid no estaria perseguida aquesta pràctica, però "un altre aspecte a considerar seria si en ocasió de la pràctica del 'cruising' s'ocasionen desordres públics", han informat les fonts policials.

< b> APPS PER A 'CRUISI NG '

El' cancaneo ', en principi, tan sols implica mantenir relacions sexuals de manera anònima, sense lligams i, en general, en llocs públics. Per això les noves tecnologies han facilitat especialment aquesta pràctica i hi ha diverses aplicacions a través de les quals es concerten 'cites' -generalment homosexuals- per tenir sexe en llocs coneguts de les ciutats.

A Madrid, per exemple , els cercles de 'cruising' tenien com a referència els banys d'Atocha o Casa de Camp. En el cas dels lavabos de l'estació madrilenya, la direcció va prendre la decisió fa quatre anys de fer-los de pagament per evitar el 'cancaneo'.