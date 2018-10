L'expresident del Govern espanyol Felipe González ha assegurat avui al Fòrum de la Nova Comunicació que "l'únic que es podria negociar" amb el dirigent veneçolà Nicolás Maduro és la convocatòria d ' "unes eleccions netes, però no les hi haurà" .

González va assistir a l'esmentat fòrum de debat, organitzat a Madrid per Nova Economia Fòrum, a una conferència que va pronunciar Miguel Otero, president editor del diari veneçolà 'el Nacional', i al terme de la seva intervenció el excap de l'Executiu espanyol va prendre la paraula per invitació de l'organització per donar la seva visió sobre la situació al país llatinoamericà.

per al exmandantario socialista, Maduro és, com el personatge de Valle-Inclán, una mena de "Tirà Banderes amb petroli i drogues del segle XXI" que "no va a lliurar el poder", i que si convoqués eleccions "és perquè tria a l'opositor amb el qual enfrontar-se".

González es va mostrar molt dur amb el règim governant a Ca racas i va deixar clar que no confia en la disposició negociadora d'aquest en la taula de diàleg oberta a República Dominicana. "No parlen ni una sola vegada de democràcia, només de pau i concòrdia", ha denunciat.

Segons la seva opinió, les sancions decidides per Estats Units i Canadà contra el règim de Maduro es quedaran en paper mullat si segueixen tenint la "via d'escapament" d'Europa, on hi ha comptes opacs procedents del narcotràfic veneçolà.

González espera que la comunitat internacional no reconegui l'Assemblea Constituent "fraudulenta" i "il·legal" i que no es crea la "broma" de l'alliberament de presos polítics, que el Govern veneçolà l'ha convertit en "una mercaderia, seguint el model cubà".