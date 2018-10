Morir-se pot ser un negoci molt lucratiu, i més en el món de la música.

Després de la mort de Dolors O'Riordan, líder, vocalista i compositora de la banda irlandesa The Cranberries , dilluns passat, l'adquisició digital de les seves obres s'ha disparat dramàticament .

Els discos de The Cranberries i els treballs de O'Riordan com de solista han pujat com l'escuma i copen les llistes de vendes d'àlbums més venuts, per exemple , en Amazon . Segons el portal ' TMZ ', el disc de la banda,' Something Else ', va pujar un 913.350%.

les seves cançons també ocupen els altres 4 primers lloc dels discos tendències, amb un augment del 147,552% ( ' Are You Listening? '), 107,520% ( 'Everybody Else is doing it '), 93,781% (' To the Faithful Departed ') i 77,096% (' Wake Up and Smell The coffee '), respectivament. < / span>

O'Riordan moria dilluns passat, en Londres , als 46 anys d'edat i per causes , encara desconegudes .