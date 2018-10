El president de Ciutadans, Albert Rivera, va culpar de nou aquest dimecres a Podem que no pugui haver-hi una majoria constitucionalista al Parlament de Catalunya alternativa a la independentista.

En una entrevista a 'Telecinco' recollida per Servimedia poc abans que es constitueixi el Parlament de Catalunya, Rivera ha subratllat que hi ha una "oportunitat històrica" ??perquè hi hagi un president constitucionalista de la Cambra, però no serà possible causa de la decisió de Podem de no secundar aquesta possibilitat. < / p>

Rivera no va assenyalar a Catalunya a Comú-Podem sinó directament a Podem com a responsable que es pugui forjar una Taula amb majoria independentista que avali una investidura telemàtica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.

< p> Ciutadans insisteix que la impossibilitat dictaminada pels lletrats que els electes fugits d'Espanya o en presó preventiva deleguin el seu vot podria llançar una majoria constitucionalista per qu i el president de la Cambra sigui José María Espejo i amb això es compleixi la llei al Parlament de Catalunya i s'impedeixi la pretensió de Puigdemont de ser investit des de Brussel·les.