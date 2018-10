El líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech , ha insistit aquest dimecres en què no abonaran res que no avalin els lletrats del Parlament de Catalunya , és a dir, que els seus vots no contribuiran a aprovar el vot delegat dels electes que estan a Brussel·les o en presó preventiva , ni a la investidura telemàtica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat .

en una entrevista a Telecinco recollida per Servimedia , va deixar clar que no donaran suport a Roger Torrent com a president del Parlament de Catalunya, el candidat independentista, ni tampoc al de Ciutadans, José María Mirall .

Domènech va recordar que ERC ha dit "per activa i per passiva que només farien el que diguessin els lletrats", que han estat "claríssims" en dir que no hi pot haver delegació de vot en aquests supòsits ni investidura telemàtica, pel que entén que "no pertoca" a que això es produeixi.

Té la "convicció personal" que Puigdemont no tornarà a Espanya i creu que pot haver-hi un "intent" d'investidura telemàtica, que espera que sigui "fallit", i que a partir d'aquí la majoria del Parlament tingui la "responsabilitat" de proposar un president per a un govern "realista" que pugui ser investit i governar.