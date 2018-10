Ha passat un mica menys d'un mes des que es celebraran a Catalunya les eleccions , eleccions que va guanyar Inés Acostades (Ciutadans). Aquestes eleccions es van convocar després de l'aplicació del article 155 de la Consitución i van significar una derrota individual del separatisme. Tot i això, aquest matí la legislatura de Catalunya començarà la seva marxa cap a un nou futur, una cosa incert.

El ple de constitució del Parlament arrencarà a les 11 del matí amb la certesa que l'independentisme constituirà un Parlament que marxarà per la senda de la secessió. Una cosa que és segur és que Catalunya en Comú no formarà 'equip' amb Ciutadans .

Sense els comuns no hi ha possibilitat que José María Mirall surti elegit ja que comptaria només amb 57 vots (Ciutadans, PSC i PP) contra els mínim 62 que aconseguiria Roger Torrent , candidat republicà. Els 62 vots que obtindria l'independentisme vindrien de les CUP i de Junts per Catalunya i ERC , si Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez poguessin emetre el seu vot des de la presó de Estremera, aquests 62 vots es podrien convertir en 65 .

Carles Puigdemont seguirà sent el candidat per Junts per Catalunya i per als republicans, però no van acordar triar-lo a distància. L'única novetat en aquest procés és que ERC d'Oriol Junqueras , tot i elegir Puigdemont com el seu candidat, no li donarà total llibertat i vol tenir controlat el seu poder i decisions.