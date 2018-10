El temps d'aquest dimecres serà estable a la major part d'Espanya , excepte en algunes zones, ja que hi ha avisos per temporal marítim al litoral del nord i de vent fort o amb intervals de fort en àrees del nord-est peninsular , Balears, l'Estret i Canàries.

la predicció de la Agència Estatal d' Meteorologia (Aemet), recollida per Servimedia , indica que hi ha zones de 17 províncies que aquest dimecres estaran afectades per fenòmens adversos. D'una banda, els litorals de Pontevedra , La Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa estan amb l'avís taronja (risc important ) per mar combinada del nord-oest i onades de cinc a set metres, que temporalment arribaran a vuit metres.

a més, zones del nord-est peninsular i de Balears tenen avisos sobretot per vents fortes, especialment el Pirineu d'Osca i Lleida , l'interior nord de Castelló i el litoral i el prelitoral de Tarragona , on s'esperen ratxes de fins 100 km / h .

Així mateix, hi ha avisos grocs (risc) per ratxes de vent de 70 a 90 km / h a la resta de Osca i de Lleida , així com Terol (Baix Aragó), Saragossa (ribera de l'Ebre), Barcelona (litoral i prelitoral), Tarragona (depressió central), Castelló (interior sud) i gairebé tota l'illa de Mallorca . I per onades de fins a tres metres a Girona (Empordà) i Menorca .

El tercer àrea amb avisos es refereix a les illes occidentals de Canàries , ja que del Ferro, La Gomera, els cims de la Palma i el nord de Tenerife tenen l'avís groc fins a les 10.00 (hora local) per ratxes de vent d i 70 km / h.

d'altra banda, aquest dimecres hi haurà núvols al terç nord peninsular i àrees de muntanyes de la meitat nord, amb precipitacions al nord de Galícia i la cornisa cantàbrica, i una petita probabilitat que afectin dèbilment a punts de la resta de Galícia , el nord de Castella i Lleó , i la capçalera del Ebre .

Les precipitacions i la nuvolositat aniran tendint a remetre d'oest a est, fins predominar el cel pràcticament clar, excepte en el Cantàbric oriental, els Pirineus , l'est de Catalunya i Balears . Al nord de Canàries s'esperen núvols i pluges.

Les temperatures baixaran en part de la meitat nord peninsular i ascendiran al terç sud ia Canàries . Les capitals més caloroses seran Les Palmes de Gran Canària , Santa Cruz de Tenerife i València (21ºC); Múrcia (20) i Almeria i Castelló de la Plana (19), mentre que, per contra, els termòmetres pujaran menys a Segòvia i Soria (8), i Àvila , Palencia i Vitòria (9).