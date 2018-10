Les patronals CEOE i Cepime donaran a conèixer aquest dimecres previsiblement seu proposta salarial per 2018 , mentre els sindicats CCOO i UGT l'estan tancant i tenen previst anunciar-la la propera setmana.

la negociació salarial per a aquest any fa un pas important amb la proposta oficial de CEOE . La patronal celebra Junta Directiva avui i en ella preveu acordar la seva oferta. A la reunió del passat mes de desembre, els directius de CEOE van decidir que la tancarien en la primera trobada del nou any, fixat per a aquest dimecres.

D'aquella reunió va transcendir que la intenció de la patronal és millorar la proposta que va formular en 2017 , de manera que els salaris puguin pujar per sobre del 2,5%. No obstant això, aquest plantejament per part del president de CEOE , Joan Rosell , va generar discrepàncies amb alguns empresaris.

Per la seva banda, els sindicats tenen la intenció de tancar una proposta salarial conjunta, que s'està ultimant, i la presentaran a la propera reunió sobre negociació col·lectiva, que tindrà lloc el 25 de gener .

Des UGT s'ha traslladat en diferents ocasions la intenció que s'estableixi un salari mínim en conveni de 1.000 euros , i que per a aquells sous superiors la pujada sigui de l'entorn del 3% .

Aquest plantejament no desagrada a CCOO , encara que el sindicat que lidera Unai Sordo vol que s'introdueixin més factors per millorar els sous més baixos, a més de puntualitzar que la pujada dependrà de cada empresa i sector. En qualsevol cas, coincideix amb UGT en que estaria a l'entorn del 3%, o fins i tot per sobre.

D'aquesta manera, els sindicats es desmarcarien de les tradicionals bandes salarials que estableixen un marge en la negociació, així com de la proposta que van plantejar les centrals per 2017 , que comprenia una forquilla salarial del 1,8% al 3%.